Строительство Пермского зоопарка приостановлено

Сегодня стало известно, что подрядчик по строительству комплекса нового Пермского зоопарка остановил все работы. Об этом заявил представитель «РЖД-Строй». В Арбитражном суде Пермского края началось рассмотрение исков региональных властей к строителям, что желают взыскать с них более 1,6 млрд рублей. В ходе заседания и прозвучала информация. Однако, как говорит подрядчик, работы остановлены в ожидании измененной проектно-сметной документации, которая только на госэкспертизу поступит не раньше апреля. Позже в краевом Минстрое сообщили, что «РЖД-Строй» на самом деле выполняет предписание инспекции Госстройнадзора, которая нашла нарушения при возведении сразу шести вольеров и требует их исправить. Только после этого работы можно будет возобновить. Как бы там ни было на самом деле, а стройка действительно встала. И на какой срок, пока не ясно.



