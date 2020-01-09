Сноутюбинг опасен?
Состояние ребенка, получившего серьезную травму при катании на сноутюбинге в Перми - стабильно. Сейчас мальчик находится в отделении нейрохирургии, он получил перелом позвоночника.
Накатанный склон во дворе дома на Янаульской, как магнит притягивает к себе ребятишек. Никого не пугает возможность получить травму, как десятилетний мальчик, который на сноутюбе врезался здесь в фонарный столб.
Егор:
- Он чуть влево ушёл, в миллиметрах от этой стойки прошёл, его начало крутить и он в столб ушёл!
При этом с некоторыми детьми приходят и взрослые - без тени сомнения разрешающие ребятам кататься.
Валентина Баранова:
- Так всегда было всё нормально! Тут каждый год катаются, всё время.
А между тем, ребёнок сейчас находится в отделении нейрохирургии, он получил перелом позвоночника, рассказали врачи. Сначала предстоит лечение, затем несколько месяцев реабилитации.
Михаил Аксёнов, врач-нейрохирург:
- Состояние стабильное, средней тяжести, на данный момент получает весь комплекс лечебных и диагностических мероприятий.
Это как купание летом - есть оборудованные пляжи со спасателями, и есть все остальные берега пермских водоёмов. Так и здесь - кататься закон не запрещает, точно так же, как и отпускать детей на прогулку с ледянками или сноутюбами. А уж место все выбирают сами.
Юлия Титова, инспектор по делам несовершеннолетних:
- Родители должны знать и предполагать, что тюбинг достаточно опасное средство развлечения.
Поэтому всем настоятельно рекомендуют не выбирать склоны с препятствиями или неровностями, а лучше приходить на такие специальные горки, где есть инструкторы, вывешены правила и рекомендации, как максимально себя обезопасить.
Арсений Васильев, старший оператор по безопасности:
- Специально делаем обваловки, чтобы ватрушка шла по своему руслу, прямо и до снижения своей скорости.
Но практика показывает, что пермяки любят риск, это нам говорили на базах «Динамо» и «Подснежник», где в разные годы травмировались люди, которых, кстати, предупреждают об опасности.
- Есть план расположения горки, куда должны идти, там более-менее сделано, но они уходят на другие горки, и там получают травмы!
С начала года есть и смертельные случаи - в Омске, Уфе, Павлово, в Приморье. Вообще интернет пестрит жёсткими роликами - но тяга к риску, судя по всему, непреодолима.
Вот здесь даже натянули предупреждающую ленту, но как мы видели - никого это не останавливает. Но! После наших увещеваний ребята переместились на такую классическую деревянную горку, что находится по соседству. Однако могу предположить, что это ненадолго.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 09.01.2020
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 08.01.2020
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 05.01.2020
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 03.01.2020
Добавить комментарий: