Сноутюбинг опасен?

Состояние ребенка, получившего серьезную травму при катании на сноутюбинге в Перми - стабильно. Сейчас мальчик находится в отделении нейрохирургии, он получил перелом позвоночника.

Накатанный склон во дворе дома на Янаульской, как магнит притягивает к себе ребятишек. Никого не пугает возможность получить травму, как десятилетний мальчик, который на сноутюбе врезался здесь в фонарный столб.

Егор:

- Он чуть влево ушёл, в миллиметрах от этой стойки прошёл, его начало крутить и он в столб ушёл!

При этом с некоторыми детьми приходят и взрослые - без тени сомнения разрешающие ребятам кататься.

Валентина Баранова:

- Так всегда было всё нормально! Тут каждый год катаются, всё время.

А между тем, ребёнок сейчас находится в отделении нейрохирургии, он получил перелом позвоночника, рассказали врачи. Сначала предстоит лечение, затем несколько месяцев реабилитации.

Михаил Аксёнов, врач-нейрохирург:

- Состояние стабильное, средней тяжести, на данный момент получает весь комплекс лечебных и диагностических мероприятий.

Это как купание летом - есть оборудованные пляжи со спасателями, и есть все остальные берега пермских водоёмов. Так и здесь - кататься закон не запрещает, точно так же, как и отпускать детей на прогулку с ледянками или сноутюбами. А уж место все выбирают сами.

Юлия Титова, инспектор по делам несовершеннолетних:

- Родители должны знать и предполагать, что тюбинг достаточно опасное средство развлечения.

Поэтому всем настоятельно рекомендуют не выбирать склоны с препятствиями или неровностями, а лучше приходить на такие специальные горки, где есть инструкторы, вывешены правила и рекомендации, как максимально себя обезопасить.

Арсений Васильев, старший оператор по безопасности:

- Специально делаем обваловки, чтобы ватрушка шла по своему руслу, прямо и до снижения своей скорости.

Но практика показывает, что пермяки любят риск, это нам говорили на базах «Динамо» и «Подснежник», где в разные годы травмировались люди, которых, кстати, предупреждают об опасности.

- Есть план расположения горки, куда должны идти, там более-менее сделано, но они уходят на другие горки, и там получают травмы!

С начала года есть и смертельные случаи - в Омске, Уфе, Павлово, в Приморье. Вообще интернет пестрит жёсткими роликами - но тяга к риску, судя по всему, непреодолима.

Вот здесь даже натянули предупреждающую ленту, но как мы видели - никого это не останавливает. Но! После наших увещеваний ребята переместились на такую классическую деревянную горку, что находится по соседству. Однако могу предположить, что это ненадолго.