В микрорайоне Заозерье «Т Плюс» и «ПСК» запустили новую блочно-модульную котельную

В микрорайоне Заозерье Пермский филиал "Т Плюс" и "Пермская сетевая компания" торжественно запустили новую блочно-модульную котельную, которая работает на природном газе. Прежняя была мазутной -на её разогрев и доведение теплоносителя до нужных параметров требовалось около недели. Теперь же этот процесс подобен запуску автомобильного двигателя. А чтобы тепло дошло до квартир, нужно всего несколько часов. Кроме того, котельная автоматизирована на 100%, есть датчик температуры наружного воздуха - система сама реагирует на похолодание и начинает сильнее греть батареи. Также заявлено, что местные жители перестанут чувствовать специфический запах, который источала мазутная котельная, а вокруг больше не будет разлетаться сажа.

Антон Трифонов, директор Пермского филиала "Т Плюс"

"От сжигания природного газа с высокой эффективностью на современных котлах запаха нет, дыма тоже будет минимум. Точно станет надёжней система теплоснабжения в несколько раз. И, учитывая цену на газ, разницу цены на газ и на мазут, с помощью этой котельной удастся избежать роста тарифа".

В этом году энергетики "Т Плюс" и "Пермская сетевая компания" газифицировали три муниципальные котельные, в том числе в Верхней и Нижней Курье. Работы проводились в рамках концессионного соглашения с администрацией города.

Игорь Субботин, заместитель главы администрации города Перми

"Я думаю, и качество тепла будет значительно лучше, и хорошо, что концессионер вкладывает в такие мероприятия, строит такие котельные. Следующий год - очень серьёзная проблема - Кислотные дачи, открытое водоснабжение. Надеемся, так же, туда уже зайдём, у нас в концессии 137 млн. с ПСК".