Краевой избирком на форуме «Молодежь и выборы» поделился планами на 2020й год

Итоги работы за год подвели в Избирательной комиссии Пермского края. Произошло это на форуме "Выборы и молодежь". Главное же темой стали новые технологии, которые обещают применять в самое ближайшее время.

О том, что наш ждёт в ближайшем будущем, рассказали на общественном форуме «Молодёжь и выборы», где подвели итоги работы краевого Избиркома в 2019 году и поделились планами грядущими. Так, в 2020 году в Прикамье появятся цифровые избирательные участки со специальными терминалами для голосования по месту жительства из любого района, округа, региона. Нововведение прошло обкатку на сентябрьских выборах в Московскую городскую думу.

В этом году в Прикамье прошло более 30 кампаний по выборам представительных органов муниципалитетов верхнего уровня. В следующем количество будет меньше, но уровень выше: довыборы в Заксобрание, выборы в Березниковскую городскую думу и в объединенных территориях. При этом в 2019-м всё прошло в рамках закона, легитимно и спокойно. Добиться этого удалось с помощью технологий видеонаблюдения, привлечения молодежных комиссий, общественных наблюдателей, проведения обучающих программ и конкурсов.

Антон Маклаев, член избирательной комиссии Пермского края с правом решающего голоса на постоянной (штатной) основе:

- В начале года был объявлен конкурс среди молодежных избирательных комиссий на определение лучших. Там были утверждены 17 критериев, среди них - работа в социальных сетях, проведение собственных мероприятий, количество участвующей и задействованной молодежи в мероприятиях.

В небольшой экспозиции в краевом Избиркоме можно отследить эволюцию избирательного процесса – меняется форма, в данном случае избирательных ящиков, но не их функция.

От деревянных ящиков для тайного голосования шарами, до прозрачных урн и КОИБов. В будущем не исключено, что проголосовать можно будет с помощью смартфона. Уже сейчас мы оплачиваем коммунальные услуги, открываем банковские счета, записываемся к врачу и покупаем онлайн. Почему бы и не отдать свой голос в один клик.

До мобильного голосования ещё далеко, считают специалисты, технология несовершенна, а вот наличие информационных платформ, где можно узнать всё про кандидатов и про каждый участок – уже обыденность. Следующий год, по сути, станет подготовкой к выборам в Государственную думу-2021. Центризбирком уже объявил, что к этому моменту цифровое голосование охватит всю страну.