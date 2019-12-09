Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ Пермскому телевидениюСтудия звукозаписи

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← «ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 09.12.2019

Старейший действующий авиаконструктор России отмечает 90-летие

смотреть видео

90-летний юбилей отмечает, наверное, старейший действующий авиаконструктор России. Борис Матвеевич Конторович, заместитель главного конструктора «ОДК-СТАР», более 60 лет занимается разработкой и созданием систем управления двигателей.

Несмотря на свой уже солидный возраст, Борис Матвеевич, как и прежде, в строю. Работа заместителем главного конструктора на «ОДК-СТАР» сложная и ответственная, но в последнее время он всё больше шутит на эту тему.

Заместителем главного конструктора он стал уже в 28 лет. В таком молодом возрасте ему доверили руководство коллективом, занимающимся разработкой сложнейших систем управления двигателями для ведущих отечественных самолётов и вертолётов.

Борис Конторович, заместитель главного конструктора АО «ОДК-СТАР»:

- С ростом сложности двигателя, с повышением требований к долговечности, к экономичности росли требования и к системе автоматического управления. И от успехов в этом создании практически, с моей точки зрения, зависит и судьба авиационного двигателя.

Борис Матвеевич занимается разработкой систем топливопитания и автоматического управления двигателей, которые используются в воздушной, наземной и морской технике. Именно он стоял у истоков создания систем управления двигателями ПС-90 и ПД-14.

Система подачи топлива на двигатель ПС-90. Подобных систем под руководством Бориса Матвеевича было разработано несколько десятков. Они все очень сложные. Только этот агрегат содержит 6500 деталей.

Он единственный в отечественном двигателестроении человек, именем которого назван один из двигателей ПС-90А-76.

Сергей Попов, управляющий директор АО «ОДК-Пермские Моторы»:

- Обычно именами называют корабли, космические аппараты, самолеты, но никогда еще именно мотор. Ради Бориса Матвеевича такое исключение сделано.

Работая на предприятии более 60 лет, Борис Матвеевич воспитал не одно поколение разработчиков систем управления двигателями. Лучшие из них сейчас среди руководителей предприятия.

Сергей Остапенко, управляющий директор АО «ОДК-СТАР»:

- Характерная его черта - это человек, который никогда не сдаётся, он за всё борется, за всё хватается, всех ругает, всех гоняет и меня, когда я был молодой, гонял меня тоже. Я для него был всегда Серёжка.

И сегодня все те, с кем он на протяжении долгих лет работает над созданием сложнейших систем управления двигателями, приходят сказать ему тёплые слова и поздравления. Ну, а завтра новый рабочий день. Борис Матвеевич придёт на работу к восьми утра и включит своё любимое Радио России, чтобы послушать политические и любимые спортивные новости.

Метки: Экономика, Общество, Сделано в Перми, В России

Опубликовано: 09.12.2019 в 22:16 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 09.12.2019

«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 06.12.2019

«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 05.12.2019

Новый этап газификации в Нытвенском районе

«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 04.12.2019

«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 03.12.2019

«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 02.12.2019

Встреча ребенка со стаей бродячих собак закончилась реанимацией

«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 29.11.2019

«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 28.11.2019


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← «ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 09.12.2019

Обратите внимание

в Перми

«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 09.12.2019
Главные информационные итоги дня
09.12.2019 в 21:28

Метки: в Пермском крае, в Перми, СМИ, Происшествия, Общество, Экономика

«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 06.12.2019
Главные информационные итоги дня
06.12.2019 в 21:21

Метки: в Пермском крае, в Перми, СМИ, Происшествия, Общество, Экономика

«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 05.12.2019
Главные информационные итоги дня
05.12.2019 в 21:11

Метки: в Пермском крае, в Перми, СМИ, Происшествия, Общество, Экономика

«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 04.12.2019
Главные информационные итоги дня
04.12.2019 в 21:12

Метки: в Пермском крае, в Перми, СМИ, Происшествия, Общество, Экономика

«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 03.12.2019
Главные информационные итоги дня
03.12.2019 в 22:21

Метки: в Пермском крае, в Перми, СМИ, Происшествия, Общество, Экономика

В России

Старейший действующий авиаконструктор России отмечает 90-летие
90-летний юбилей отмечает, наверное, старейший действующий авиаконструктор России. Борис Матвеевич Конторович, заместитель главного конструктора ОДК-СТАР, более 60 лет занимается разработкой и созданием систем управления двигателей.
09.12.2019 в 22:16

Метки: Экономика, Общество, Сделано в Перми, В России

Программа «ЭтНик» ― ступенька к привлекательности для этнокультурных НКО
Повысить привлекательность организации ― дело непростое. Особенно, если это некоммерческая организация, социально ориентированная, да к тому же занимающаяся сохранением и развитием национальной культуры или межнациональных отношений в определённом регионе.
28.11.2019 в 19:19

Метки: Культура, В России, Общество

60 лет Строительному факультету Пермского Политеха
60-летие со дня основания отмечает сегодня Строительный факультет Пермского политеха.
22.11.2019 в 23:36

Метки: Образование, в Пермском крае, В России, Культура, Общество

Смотреть кино и телевидение в новом качестве
Приставку для теле- и кинопросмотров, которая может работать без проводов и подключаться через интернет, представляет российский провайдер Ростелеком.
21.11.2019 в 23:56

Метки: В России, 60 ЛЕТ Пермскому телевидению, Интернет, Наука и техника

Выбираем подрядчика на техническое обслуживание зданий и жилых домов
Недвижимость в России, как правило, оценивается как одно из основных и наиболее ценных материальных благ.
21.11.2019 в 17:49

Метки: В России, Экономика, Общество

Лента новостей RSS каналы

Старейший действующий авиаконструктор России отмечает 90-летиеСтарейший действующий авиаконструктор России отмечает 90-летие

«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 09.12.2019«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 09.12.2019

Популярные в России модели ToyotaПопулярные в России модели Toyota

На территории края «свежие» случаи гриппа пока не зарегистрированыНа территории края «свежие» случаи гриппа пока не зарегистрированы

Бур асыв, Пермскöй край!Бур асыв, Пермскöй край!

«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 06.12.2019«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 06.12.2019

Вести Кудымкар 06.12.2019Вести Кудымкар 06.12.2019

За что могут отключить газ в квартире и как это делаетсяЗа что могут отключить газ в квартире и как это делается

RBT это возможность изучить товар воочию и купить по ценам ИнтернетаRBT это возможность изучить товар воочию и купить по ценам Интернета

«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 05.12.2019«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 05.12.2019

Новый этап газификации в Нытвенском районеНовый этап газификации в Нытвенском районе

Выставка - ярмарка «Регионы России» снова в ПермиВыставка - ярмарка «Регионы России» снова в Перми

«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 04.12.2019«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 04.12.2019

«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 03.12.2019«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 03.12.2019

В Перми открыли инновационный салон связиВ Перми открыли инновационный салон связи

От ручного труда к машинномуОт ручного труда к машинному

Водители с 1 декабря обязаны переобуться в зимнюю резинуВодители с 1 декабря обязаны переобуться в зимнюю резину

«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 02.12.2019«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 02.12.2019

Встреча ребенка со стаей бродячих собак закончилась реанимациейВстреча ребенка со стаей бродячих собак закончилась реанимацией

Умный дом бережет имущество от воров и сам отключает «забытые» электроприборыУмный дом бережет имущество от воров и сам отключает «забытые» электроприборы

Бур асыв, Пермскöй край!Бур асыв, Пермскöй край!

«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 29.11.2019«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 29.11.2019

Я люблю наукуЯ люблю науку

Вести Кудымкар 29.11.2019Вести Кудымкар 29.11.2019

«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 28.11.2019«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 28.11.2019

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2019.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную