Старейший действующий авиаконструктор России отмечает 90-летие

90-летний юбилей отмечает, наверное, старейший действующий авиаконструктор России. Борис Матвеевич Конторович, заместитель главного конструктора «ОДК-СТАР», более 60 лет занимается разработкой и созданием систем управления двигателей.

Несмотря на свой уже солидный возраст, Борис Матвеевич, как и прежде, в строю. Работа заместителем главного конструктора на «ОДК-СТАР» сложная и ответственная, но в последнее время он всё больше шутит на эту тему.

Заместителем главного конструктора он стал уже в 28 лет. В таком молодом возрасте ему доверили руководство коллективом, занимающимся разработкой сложнейших систем управления двигателями для ведущих отечественных самолётов и вертолётов.

Борис Конторович, заместитель главного конструктора АО «ОДК-СТАР»:

- С ростом сложности двигателя, с повышением требований к долговечности, к экономичности росли требования и к системе автоматического управления. И от успехов в этом создании практически, с моей точки зрения, зависит и судьба авиационного двигателя.

Борис Матвеевич занимается разработкой систем топливопитания и автоматического управления двигателей, которые используются в воздушной, наземной и морской технике. Именно он стоял у истоков создания систем управления двигателями ПС-90 и ПД-14.

Система подачи топлива на двигатель ПС-90. Подобных систем под руководством Бориса Матвеевича было разработано несколько десятков. Они все очень сложные. Только этот агрегат содержит 6500 деталей.

Он единственный в отечественном двигателестроении человек, именем которого назван один из двигателей ПС-90А-76.

Сергей Попов, управляющий директор АО «ОДК-Пермские Моторы»:

- Обычно именами называют корабли, космические аппараты, самолеты, но никогда еще именно мотор. Ради Бориса Матвеевича такое исключение сделано.

Работая на предприятии более 60 лет, Борис Матвеевич воспитал не одно поколение разработчиков систем управления двигателями. Лучшие из них сейчас среди руководителей предприятия.

Сергей Остапенко, управляющий директор АО «ОДК-СТАР»:

- Характерная его черта - это человек, который никогда не сдаётся, он за всё борется, за всё хватается, всех ругает, всех гоняет и меня, когда я был молодой, гонял меня тоже. Я для него был всегда Серёжка.

И сегодня все те, с кем он на протяжении долгих лет работает над созданием сложнейших систем управления двигателями, приходят сказать ему тёплые слова и поздравления. Ну, а завтра новый рабочий день. Борис Матвеевич придёт на работу к восьми утра и включит своё любимое Радио России, чтобы послушать политические и любимые спортивные новости.