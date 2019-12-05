Новый этап газификации в Нытвенском районе

Главный символ - факел зажжен, а это значит, что жителям Шумихи уже этим вечером не придется как раньше, по старинке, топить печку.

Такого события местные ждали давно. Теперь та самая «желтая» труба «красуется»у фасад каждого домовладения. Межпоселковый газопровод Шерья-Шумиха построен в рамках Программы газификации регионов РФ ПАО «Газпром». Строить его начали в конце весны, сдали работу значительно раньше срока.

Большая работа по подключению шла и с населением. Поясняли, помогали с бумагами специалисты «единого окна». Прием проводили и прямо в деревне.

С 2017 по 2018 годы в рамках реализации программы газификации в Прикамье было построено 63 газопровода общей протяжённостью почти 800 км, это позволило обеспечить газом более 13 тысяч домовладений. В 2015 цифра была в три раза меньше.

Губернатором Прикамья Максимом Решетниковым поставлена задача обеспечивать подключение для 7-8 тысяч домовладений ежегодно. Цель – не просто построить газопровод, но подключить к нему дома жителей региона.Этому помогают и краевые меры социальной поддержки: дополнительная компенсация расходов для тех, кто не может себе позволить самостоятельно подключиться к газу. На сегодняшний момент ими воспользовались более 2.000 жителей края.

Кроме частных домов, здесь в Шумихе газифицируют и социальные объекты. Ну а в Нытвенском районе в 2020 году дровами можно не запасаться как минимум еще в двух селах- Григорьевское и Покровское. Этот межпоселковый газопровод уже в стадии проектирования.