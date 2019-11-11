Очередной природный катаклизм в Прикамье

Ликвидация последствий ледяного дождя, что шел в Перми накануне ночью и сегодня утром, продолжается и сейчас и, скорее всего, коммунальщики будут выполнять эту задачу до вторника. Гололед сковал все тротуары, как на улицах, так и во дворах. А их гораздо больше, чем дорог. Кстати, на последних, ситуация более- менее спокойная. Колеса машин не давали дождю застывать, размалывая лед в кашу. Так, что сегодня досталось по полной лишь пешеходам.

Видео, где разбивают ледяные стекла на камеру смартфона – можно считать флешмобом автомобилистов.

Но редкое неблагоприятное погодное явление - ледяной дождь - это когда наверху плюс, на земле минус - стал не только поводом для развлечения, но и глобальной проблемой, в первую очередь для коммунальных служб. Бороться со стихией начали ещё ночью. Но, несмотря на все усилия, утром город оказался в ледяном капкане.

Надежда Петрова:

- Во дворе вообще не пройти, у нас тут катушка вниз. Хотя где-то в основных местах посыпано. А к внучке ездила - там вообще.

Подсыпать и очищать приходилось по несколько раз – дождь сразу превращался в лёд. Помимо пескосоляной смеси и галита, боевое крещение прошёл новый для пермских улиц реагент «Бионорд» Уральского завода противогололедных материалов.

Скользко, хоть коньки надевай. Весь город сковало льдом, такова природа ледяного дождя, но здесь на улице Пермской реагенты пока ещё не просыпали, поэтому корка сохраняется, а вот на улице Сибирской, пожалуйста, «Бионорд» в действии – лёд растопило в считанные минуты.

Чтобы справиться с погодной аномалией, пришлось увеличить количество техники и рабочих. Глава Перми Дмитрий Самойлов распорядился отменить все совещания с главами районов и отправил их в «поля». Затем градоначальник лично проверил состояние улиц.

- Были проблемы с подходами к остановкам в районе «Ушинского» и «Авторадио». Подрядчику на недоработки было указано.

После очередного, уже третьего, инспекционного выезда недочеты были, но меньше, по сравнению с утренними часами, к вечеру стало полегче.

Дмитрий Самойлов, глава Перми:

- Если говорить о тех районах, которые мы посмотрели – это Свердловский район и Мотовилихинский сделали большой шаг вперед, но по Мотовилихе не обработана Северная дамба, тротуары. Что касается Ленинского района и Дзержинского, то работы ещё много. Службы, которые заняты на благоустройстве города, будут работать и ночью, и утром, до тех пор, пока город не будет приведён, в нормативное состояние.

Что касается дворов, то тут зона ответственности управляющих компаний и ТСЖ, в городской администрации заявили, что на время непогоды готовы помочь всем. По прогнозу около ноля и мокрый снег на этой недели могут повториться.

Следует отметить, что и наземные службы Пермского аэропорта утром не смогли оперативно справиться с последствиями ледяного дождя. Взлетно-посадочная полоса потеряла так называемый необходимый коэффициент сцепления. Вылет нескольких рейсов был задержан. А рейс из Сургута, что должен был утром приземлиться в Перми, отправили на запасной аэродром в екатеринбургский «Кольцово». Но за несколько часов обледенение все же удалось победить. В аэропорту назвали сегодняшнюю ситуацию экстремальной.

Действительно, подобный вид осадков в России характерен для юго-западных регионов. Для образования ледяного дождя необходимо лишь одно условие - столкновение двух масс воздуха - теплой и холодной, что зачастую встречается близ побережий океанов. На ваших экранах то, что в действительности там творит обычно ледяной дождь.

А в Прикамье климат континентальный. Традиционно в это время года уже стоят отрицательные температуры. Так оно и было, пока в регион вдруг не начала поступать масса теплого воздуха. Она стоит вверху и вместо снега идет дождь. Но земля уже промерзла и, падая на неё, вода тут же превращается в лед. Но опять же, судя по представленным снимкам, Пермский край еще легко отделался.

Но за первую половину дня по прямой или косвенной вине гололеда в регионе произошло 7 аварий, в которых пострадали 10 человек. А в самой Перми в 15.00 часа было зарегистрировано 11 серьезных ДТП, и 5 раненых человек. Травмпункты краевой столицы обещали обобщить свою статистику позже, так как сегодня слишком много пациентов, требующих безотлагательной помощи.