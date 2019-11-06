Пермские единоросы отчитались о сделанном

В Перми сегодня подвели итоги работы регионального отделения «Единой России» за 2019-й год. В работе конференции принял участие губернатор Пермского края, член Высшего совета партии Максим Решетников. Глава Прикамья отметил успех прошедшей выборной кампании, в результате которой 71% депутатов от «Единой России» вошли в составы городских дум и земских собраний. Также единороссы обсудили реализацию федеральных и региональных проектов, таких, как: «Безопасные дороги», «Городская среда», «Детский спорт» и другие.

На конференции провели плановую ротацию членов Регионального политического совета и Президиума. По уставу партии «Единая Россия» обновление происходит 1 раз в год на 10 процентов от состава путем тайного голосования. Помимо этого, были определены 5 делегатов, которые представят Прикамье на 19 съезде партии «Единая Россия» 23 ноября в Москве.