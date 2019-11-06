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«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 06.11.2019 →

В Перми охранник набросился на журналиста телеканала «Россия»

В суде Ленинского района сегодня продолжилось рассмотрение о скандальном сносе частных гаражей в пермском микрорайоне Разгуляй. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело. Заявлено, что все работы прекращены. Тем не менее, территория до сих пор огорожена и закрыта, а на месте орудуют «подозрительные» люди. Один из них сегодня пытался препятствовать профессиональной деятельности журналиста и напал на нашего корреспондента - Ларису Стрельникову.

Статья 144 Уголовного кодекса произошедшее трактует без эмоций: воспрепятствование деятельности журналиста с применением насилия - максимальное наказание - 6 лет лишения свободы. Охранник, впоследствии испугавшийся назвать своё имя, так яро защищает интересы управления капитального строительства. Утверждает, что это частная территория.

В то же время в суде под сомнение ставится правомерность самого факта передачи земли краевому УКСу. Документы подписал департамент земельных отношений Перми. Заявлено, что на схеме, которой руководствовались представители городских властей, боксы должным образом обозначены не были.

Управление капитального строительства заявляет, что к сносу также отношения не имеет. Цели преследовали благие - вначале речь шла о возведении автостоянки, затем - театра.

Этот процесс словно из области юридической офтальмологии - гаражи были, а их не видели. В плохом ли зрении дело, решит суд, но сейчас, по данным собственников, исчезли 184 бокса».

Чтобы сохранить уцелевшие, хозяева буквально несли круглосточную вахту с апреля до середины сентября. Отстоять удалось не всё.

Александр Ярков, истец:

-Стена треснула, фундамент повреждён, плиты перекрытия дали трещину. Мы уже были в следственном комитете, нас признали потерпевшими».

Уголовное дело возбуждено по факту халатности должностных лиц Управления капитального строительства. Однако они ссылаются на подрядчика, которому поручили проведение земельных работ, как заявлено, не предполагающих снос гаражей.

Этот процесс касается законности распоряжения департамента земельных отношений. Об ущербе собственники гаражей заявят уже в рамках другого дела. Параллельно хозяева боксов ведут своё расследование.

Андрей Липин, истец:

-Я у них сразу же спросил, с какой целью они занимаются выкупом гаражей. Потому что они взяли мой номер телефона и предложили за мой гараж 50 тысяч рублей. На мой вопрос директор субподрядной организации ответил - заработать денег».

Заработает ли денег охранник за своё рвение защитить якобы частную территорию, неизвестно, но по закону ответить должен. При всей запутанности ситуации со сносом гаражей в Разгуляе, в сегодняшнем происшествии многое стало понятно сразу. Беспредел не только наверху, но и внизу.

Ну, и я добавлю, что в государственной телерадиокомпании "Пермь" уже идет оценка причиненного нападением охранника материального и морального ущерба. В ближайшее время факт воспрепятствования законной профессиональной деятельности нашего журналиста будет рассмотрен правоохранительными органами.

Метки: Происшествия, Преступления, в Перми, Общество

Опубликовано: 06.11.2019 в 21:21 в рубрике - Вести Пермь

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