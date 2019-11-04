Для чего вводится электронная сертификация молочной продукции

С сегодняшнего дня молоко в упаковке, кисломолочная продукция и мороженое включены в систему электронной ветеринарной сертификации. По идее, система должна исключить появление контрафакта на этом рынке, а кроме того, срок годности и состав теперь может проконтролировать любой покупатель, но не на глаз - для этого потребуется смартфон.

Бутылка молока или кефира в день - тот минимум, без которого семья Ольги Поляковой не обходится. И как опытный покупатель, в первую очередь обращаем внимание на дату производства.

Ольга Полякова:

- Когда покупаем, обязательно смотрим на дату производства, здесь это 1 ноября, сегодняшний день. Именно та самая дата, которую хочется взять, срок годности 7 суток.

Впрочем, начиная с сегодняшнего дня, о любом молочном продукте можно узнать значительно больше. С 1 ноября вводится обязательная сертификация готовой продукции. Продавец по первому требованию обязан предоставить документы. На сегодня это выглядит, как QR-код. Стоит перейти по ссылке и вот она вся «правда о товаре».

Ольга Полякова:

- Действительно 1 ноября 2019 года и до 8.11, так и есть 7 суток. Все совпадает, все в порядке.

Для магазинов теперь не обязательно хранить при себе бумажные сертификаты на все партии товара, при необходимости их можно в любой момент распечатать из единой системы «Меркурий».

Юлия Завьялова, директор магазина:

- Раньше все ветеринарные свидетельства, сертификаты, декларации, нам поставщик привозил с каждой партией, и мы это все хранили в определенных папках. Было очень много этих папок, сейчас это все в электронном виде.

Недавние проверки Россельхознадзора доказывают, что при оборот молочной продукции практически 20% товаров - контрафакт. Для пресечения ситуации вводится контроль молока посредством системы «Меркурий». Путь продукта можно в буквальном смысле проследить «от поля до прилавка».

Точно такие же правила распространяются на так называемую фермерскую продукцию. Даже небольшие хозяйства обязаны проходить ветеринарный учет, и даже такие бутылочки на сельхозярмарках имеют свой QR-код.

За несоблюдение правил для продавцов, как и положено, предусмотрен штраф.В ТУ Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Пермскому краю предупреждают, чтодля физических лиц и граждан ответственность от 500 до 1000 рублей, для предпринимателей и должностных лиц - от 3 до 5 тысяч, для юрлиц - от 10 до 20 тысяч рублей.

С новыми технологиями свои покупки Ольга обещает контролировать особенно тщательно. Разве что есть один минус - без смартфона и доступа в интернет за молоком уже лишний раз не сходишь.