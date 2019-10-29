Т-Плюс самостоятельно пересчитает платежи физическим лицам

Пермская сетевая компания обращается к жителям краевой столицы с заявлением о том, что самостоятельно сделает перерасчет, определит переплату и представит новый счет в квитанциях за октябрь, которые придут, соответственно, в начале ноября.

Никаких заявлений для этого людям писать не надо. Горячая тема прошлой недели - перерасчёт за тепло- продолжает будоражить умы. Ситуацию нагнетают подбрасываемые в почтовые ящики бланки от анонимных источников. Якобы заполненный документ нужно лично принести в офис энергокомпании.

Энергетики предупреждают: не стоит реагировать на анонимные призывы. И предостерегают от передачи личных сведений кому-либо. А скорректированные начисления платежей, для клиентов- физических лиц компании пройдут в беззаявительном порядке.

Как сообщает представитель ООО «Пермская сетевая компания» Михаил Топильский

Суммы начисления платежей будут скорректированы в зависимости от площади квартиры. И от тарифа, который, сейчас у нас скорректирован. Данное постановление 66Т не распространяется на потребителей в зоне ОСП «Котельные», т. е. это только для потребителей пермской сетевой компании. Для тех, клиентов, которые оплачивают напрямую без посредничества УК и ТСЖ. В случае если жители платят по квитанциям, которые выставляет УК и ТСЖ - за перерасчётом нужно будет обращаться в свои обслуживающие организации.



