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← «ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 11.10.2019

Остаться без газа в Пермском крае можно не только за долги

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Остаться без газа в Пермском крае можно не только за долги. Такие санкции сегодня водятся в отношении тех, кто не заключил договора на обслуживание газового оборудования, и, соответственно,квалифицированное обслуживания не проводил. Если в многоэтажках газ могут попросту отключить, то в частном секторе трубу перерезают физически.

Вот и сегодня недобрым стало утро у жильцов одного из частных домов в Свердловском районе Перми. Экскаватор раскапывает трубу возле дома для того чтобы работники газовой службы произвели отключение газа.

Работы по отключению газа достаточно дорогостоящие и чтобы подключить его вновь, придётся оплатить обратное подключение полностью, и сумма эта порой может достигать нескольких десятков тысяч рублей.

Причиной отключения стало отсутствие у собственника дома действующего договора на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования. В этом доме год назад сменился собственник. все это время не проводилось техническое обслуживание газового оборудования. Именно поэтому семье необходимо было перезаключить договор на обслуживание с газовиками. Письма об этом присылали регулярно.

Дело в том, что у поставщика газа есть основания для отключения газа именно в таких случаях, потому что не обеспечивается безопасность газоснабжения. Не редко бывает, когда отсутствие своевременного технического обслуживания является причиной тяжёлых аварий.

Как раз одна из таких случилась совсем недавно в одном из домов частного сектора в Смоленске. Там произошёл хлопок бытового газа, по предварительной версии специалистов, как раз из-за утечки. В Перми в этом смысле пока всё спокойно, но учитывая высокую плотность домов в микрорайоне Южный, такие жители подвергают опасности не только себя, но и своих соседей.

Соседи соглашаются, все документы на газоснабжение должны быть своевременно оформлены.Тем более, что договор на обслуживание систем оформляется у газовиков бесплатно.

Метки: Происшествия, в Пермском крае, Общество, Экономика, Деньги

Опубликовано: 12.10.2019 в 08:28 в рубрике - Вести Пермь

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