Центр «Мой бизнес» помогает предприятиям Прикамья не только советами, но и «материально»
В Лысьве прошла встреча предпринимтаелей с представителями сервисного центра "Мой бизнес".
В качестве слушателей сегодня местные бизнесмены. И ни только те, кто на старте своего пути, а уже опытные. Сегодняшняя тема более чем актуальная и касается она отмены единого налога на временный доход, которая произойдет в Прикамье уже с января 2020 года. А значит что задуматься по поводу альтернативы предпринимателям нужно уже сейчас.
Инициатором встречи выступила региональная корпорация развития малого и среднего предпринимательства, сервисный центр "Мой Бизнес", совместно с Некоммерческой организацией «Пермский фонд развития предпринимательства», по поручению Правительства Пермского края. Как рассказал руководитель корпорации Илья Неустроев, способов содействия развития бизнеса в регионе много. Это одна из приоритетных задач в Прикамье. Задача же единого сервисного центра «Мой бизнес» - дать необходимую информацию, обучить и помочь финансово.
В качестве примера работы механизма далеко ходить не нужно. У Людмилы Кузнецовой свое кафе. Предприниматель получила займ для его развития. Удалось обновить и заведение и закупить необходимую технику. И таких примеров не мало. Ну, а планы центра «Мой бизнес» как всегда расписаны на несколько месяцев вперед. Половина мероприятий проходит в территориях края. Это лекции, тренинги и семинары. Все они бесплатные.
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