Фестиваль плова в центре Перми

Практически в самом центре пермского Центрального рынка, в кафе с символичным названием «Узбечка», сегодня вечером при поддержке Администрации губернатора Пермского края проходит фестиваль плова. Оказывается, это блюдо своим национальным считают практически все среднеазиатские народы и их представители, что живут в Перми и готовят его сейчас.

Узбекский плов признан нематериальным достоянием всемирного наследия ЮНЕСКО. И это действительно нечто большее, чем просто 15 кг мяса, 15 кг моркови и 15 кг риса. Впрочем, сегодня к этому достоянию может прикоснуться каждый.

Для узбеков плов больше, чем просто еда. Главное праздничное блюдо, которое собирает за столом всю семью и позволяет чувствовать себя единым целым.

Это сгусток, концентрация национальных взаимоотношений. Это сбор всей семьи.

Только вот в отличие от европейской традиции основное блюдо подают в самом конце трапезы. А пока для начала - легкие закуски, фрукты и обязательный чай.

Фестиваль плова не был бы фестивалем без приглашенных гостей. Блюдо это считается национальным по всей Средней Азии. И у каждого свой рецепт. Сегодня на выбор - Азербайджанский, Киргизский, Таджикский. Каждый принес с собой аромат родины.

И только когда все слова о дружбе сказаны, и на столе заканчивается уже третий чайник, в зале появляется главный герой вечера. Сегодня есть возможность попробовать все возможные вариации.







