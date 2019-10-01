Офтальмологи «Три-З» рассказали о современных методах борьбы с катарактой

1 октября в Перми традиционно одна из частных офтальмологических клиник, правда, федерального масштаба, устраивает день борьбы с катарактой. Это просветительская акция, призванная рассказать о главной причине слепоты, наступающей с возрастом. Эффективные способы устранения этой проблемы известны, правда, к сожалению, они пока не входят в перечень услуг, предоставляемых по полису ОМС.

Смотреть на мир новым взглядом теперь помогают интраокулярные линзы. В клинике «Три-3» их более 50 различных хрусталиков в наличии, все они имеют разные свойства и материалы.

При катаракте у человека снижается яркость цветов, появляется двоение предметов, взгляд как через мутное стекло, выглядит это примерно так, и помочь в этом случае может замена хрусталика, но диагностировать и правильно подобрать искусственную линзу можно только в клинике.

Для начала нужно пройти диагностику зрения. Затем, совместно с офтальмохирургом подбирается искусственный хрусталик, исходя из образа жизни пациента. Например, он может быть оснащен фильтром, защищающим глаза от ультрафиолетового излучения.

По данным Всемирной организации здравоохранения катаракта является главной причиной слепоты в мире. Об этой проблеме особенно актуально напомнить в День пожилого человека.

В офтальмологической клинике «Три-З» для старшего поколения есть все необходимое для того, чтобы вернуться к привычному образу жизни: квалифицированные специалисты, высокоточное оборудование и скидки для пенсионеров на комплексную диагностику зрения.