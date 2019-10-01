Офтальмологи «Три-З» рассказали о современных методах борьбы с катарактой
1 октября в Перми традиционно одна из частных офтальмологических клиник, правда, федерального масштаба, устраивает день борьбы с катарактой. Это просветительская акция, призванная рассказать о главной причине слепоты, наступающей с возрастом. Эффективные способы устранения этой проблемы известны, правда, к сожалению, они пока не входят в перечень услуг, предоставляемых по полису ОМС.
Смотреть на мир новым взглядом теперь помогают интраокулярные линзы. В клинике «Три-3» их более 50 различных хрусталиков в наличии, все они имеют разные свойства и материалы.
При катаракте у человека снижается яркость цветов, появляется двоение предметов, взгляд как через мутное стекло, выглядит это примерно так, и помочь в этом случае может замена хрусталика, но диагностировать и правильно подобрать искусственную линзу можно только в клинике.
Для начала нужно пройти диагностику зрения. Затем, совместно с офтальмохирургом подбирается искусственный хрусталик, исходя из образа жизни пациента. Например, он может быть оснащен фильтром, защищающим глаза от ультрафиолетового излучения.
По данным Всемирной организации здравоохранения катаракта является главной причиной слепоты в мире. Об этой проблеме особенно актуально напомнить в День пожилого человека.
В офтальмологической клинике «Три-З» для старшего поколения есть все необходимое для того, чтобы вернуться к привычному образу жизни: квалифицированные специалисты, высокоточное оборудование и скидки для пенсионеров на комплексную диагностику зрения.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 30.09.2019
Что означают красные квитанции на тепло?
Конференция по прикладной экономике iCare в Пермском филиале ВШЭ
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 27.09.2019
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 26.09.2019
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 25.09.2019
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 24.09.2019
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 23.09.2019
Видеонаблюдение онлайн без забот
Камнерезы потрудились над украшением Кунгурской ледяной пещеры
Добавить комментарий: