Пермякам напомнили о вреде алкоголя
Пермский край входит в 10 самых "пьющих" городов России. Для того, чтобы бороться с алкоголизмом сотрудники "Центра медицинской профилактики" регулярно организует мероприятия по пропаганде здорового образа жизни и отказа от алкоголя. Так 11 сентября пройдет лекция-дискуссия "Пить или не пить? Вот в чем вопрос?". Специалисты рассмотрят спорный вопрос о пользе небольших ежедневных доз алкоголя, развеют, существующие мифы: алкоголь улучшает пищеварение и это отличное средство от вирусных инфекций. А также проанализируют причины, по которым алкоголизм за последние несколько лет стал одним из самых распространенных заболеваний Пермского края.
Лекция проводится в рамках реализации национального проекта "Демография", и входящего в него регионального проекта "Укрепление общественного здоровья"
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