Предприниматель Иван Гуринов продемонстрировал как должны обслуживаться автодороги местного значения

На автодороге "Пермь-Ильинский" подрядная организация, обслуживающая местные трассы, показала пример качественного отношения к выполняемой работе. Благодаря усилиям муниципалитета обслуживающая трассу организация сменилась в конце апреля. Позитивные изменения случившиеся за летние месяцы заметили главные ценители дорог - водители. Секреты успеха в видеоматериале Марии Белостоцкой