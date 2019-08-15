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Предприниматель Иван Гуринов продемонстрировал как должны обслуживаться автодороги местного значения

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На автодороге "Пермь-Ильинский" подрядная организация, обслуживающая местные трассы, показала пример качественного отношения к выполняемой работе. Благодаря усилиям муниципалитета обслуживающая трассу организация сменилась в конце апреля. Позитивные изменения случившиеся за летние месяцы заметили главные ценители дорог - водители. Секреты успеха в видеоматериале Марии Белостоцкой


Опубликовано: 15.08.2019 в 21:10 в рубрике - Вести Пермь

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