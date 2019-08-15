Предприниматель Иван Гуринов продемонстрировал как должны обслуживаться автодороги местного значения
На автодороге "Пермь-Ильинский" подрядная организация, обслуживающая местные трассы, показала пример качественного отношения к выполняемой работе. Благодаря усилиям муниципалитета обслуживающая трассу организация сменилась в конце апреля. Позитивные изменения случившиеся за летние месяцы заметили главные ценители дорог - водители. Секреты успеха в видеоматериале Марии Белостоцкой
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