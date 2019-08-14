Перерезавшему трос промышленного альпиниста пермяку изберут меру пресечения
Суд должен избрать меру пресечения 70-летнему пенсионеру из Перми, которого задержали по обвинению в покушении на жизнь двух промышленных альпинистов. Подвыпивший житель дома где альпинисты ремонтировали фасад отрезал трос, на котором держался альпинист. Его чудом спасла страховка.
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