Перерезавшему трос промышленного альпиниста пермяку изберут меру пресечения

Суд должен избрать меру пресечения 70-летнему пенсионеру из Перми, которого задержали по обвинению в покушении на жизнь двух промышленных альпинистов. Подвыпивший житель дома где альпинисты ремонтировали фасад отрезал трос, на котором держался альпинист. Его чудом спасла страховка.