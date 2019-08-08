Кинотеатр виртуальной реальности представил пермякам оператор Tele2
Ощущения, когда дикое животное дышит тебе в лицо – экстремальные. В специальном VR-кинотеатре при помощи смартфона и очков виртуальной реальности можно спуститься на дно океана, прокатиться на лыжах и увидеть самые интересные мировые достопримечательности как будто в живую.
Этот сервис с сегодняшнего дня и до 18 августа доступен всем пермякам благодаря компании Tele2 и высокоскоростной сети 4G.
Площадка работает на Городской эспланаде каждый день: с 18:00 по будням и с 16:00 - по выходным. VR-кинотеатр работает в постоянном режиме. А в 4G-кинотеатре предусмотрено по два сеанса в 18.00 и 20.00.
Расписание фильмов можно посмотреть на сайте https://kino.tele2.ru/perm.
Вход в оба кинотеатра свободный, а приятным бонусом будет ещё и бесплатный солёный или сладкий попкорн.
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