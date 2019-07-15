Вероятный разлив нефти в реку - ситуация учебная

В Пермском крае в командно-штабных учениях приняли участие сотни человек и десятки единиц техники наземной и речной. Как при худшем сценарии специалисты собираются бороться с ЧС?

Комплексное учение посвящено отработке действий по устранению разлива нефти на подводном переходе магистрального нефтепровода «Пермь-Альметьевск» реки Тулва.

Суть учений в том, чтобы отработать навыки и повысить уровень обучения персонала для ликвидации возможных форс-мажорных обстоятельств. Настоящую нефть заменяют учебные имитаторы. Это пластмассовые шарики, которые плавают по поверхности воды.

В Командно-штабных учениях задействовано более 130 человек, более 60 единиц наземной и судоходной техники. За 4 часа должны установить боновые заграждения, тем самым остановить распространение последствия аварии. Их общая длина 1760 метров.

Отрабатываются и худший из сценариев - это, если разлившаяся нефть, вдруг, воспламенится. Прибывший на место ЧС боевой расчёт пожарной охраны, согласно инструкции, производит пробный пуск пенообразного огнетушащего вещества.

Еще один эпизод учений: В воображаемой газоопасной зоне рабочий отравился парами нефти. Пострадавший без сознания. Ему на помощь приходят спасатели из нештатного аварийно-спасательного формирования.

Оперативно сработали и основные аварийные бригады на воде. Направляющие и удерживающие линии боновых заграждений перехватили имитаторы нефтяного пятна уже на втором рубеже. Резервный, третий, не понадобился.

Как оценивают учения организаторы, командные учения прошли успешно.

Подобные комплексные учения в пермском подразделении АО «Транснефть-Прикамье» проходят ежемесячно. Так готовность номер один отрабатывается в различных метео- и температурных режимах.