В историческом парке новый сотрудник - робот-экскурсовод

В историческом парке «Россия – моя история» на работу вышел новый сотрудник – Промобот четвертого поколения, специально созданный для проведения экскурсий.

Этот робот знает, как интересно преподнести исторический материал. И если нужно, сможет и стишок рассказать, и станцевать. Новый гид познакомился с коллективом исторического парка «Россия - моя история» и провел первые экскурсии для школьников. Детям он явно понравился.

Новый Промобот от своих собратьев отличается не только внешним видом. Он умеет строить карту помещения и способен самостоятельно водить экскурсии от экспоната к экспонату. Такой экземпляр может полностью заменить человека. Опыт для России уникален, говорят представители разработчиков.

Олег Кирокурцев, директор по развитию компании «Промобот»: "В мировой практике роботы в музеях распространены не широко. Всего есть несколько роботов в музеях Дубая, Парижа. Сейчас такой робот появился и в Перми. Уникальный опыт для России и в целом для мировой музейной индустрии".

Работать пока что он будет всего в нескольких залах. С радостью расскажет об истории 20 века и современной России. Сотрудники исторического парка уверены, что в окружении современного мультимедийного оборудования робот будет прекрасно себя чувствовать.

Мария Федотова, заведующая историческим парком «Россия - моя история»: "Логичным продолжением было использовать все новейшее из информационных технологий в парке, в том числе то, что может привлечь посетителей, оказать помощь, быть полезным и интересным".

Несмотря на то, что такой работник явно вызовет ажиотаж и еще больший интерес к выставке, работать он будет бесплатно. На личном энтузиазме.

Пока робот только осваивается в музее и проводит небольшие экскурсии, рассчитанные на 10-15 минут. Но уже через месяц записаться к нему можно будет в режиме онлайн, как к полноценному гиду.