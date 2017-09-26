Ущерб по ОСАГО будут возмещать по-новому

Накануне вступили в силу новые правила ОСАГО. Изменения небольшие, но автомобилистам стоит к ним прислушаться, так как касаются они возмещения убытка. Если ранее в свою страховую компанию можно было обращаться только, если в ДТП участвовали два автомобиля, то с сегодняшнего дня это ограничение снимается. Неважно, сколько машин пострадало, если у участников аварии есть полис ОСАГО, ущерб возместить обязана «своя» страховая компания.

Лина Новикова, заместитель директор филиала страховой компании: "Сейчас с этого дня нет никаких ограничений для клиентов, которые попали в ДТП, и участников более двух, то есть 3-4 автомобиля, клиенты обращаются в свой отдел урегулирования, с которыми они заключали полис ОСАГО. Главное, чтобы не было пострадавших людей".