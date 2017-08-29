Герой пожелал остаться неизвестным
Помог и пожелал остаться неизвестным - сотрудники МЧС пока не установили личность молодого человека, который пришёл на помощь десятилетней девочке в горящем доме. Пожар произошёл в минувшие выходные в Заостровке – в окне мансарды, по словам очевидцев, появилась девочка, которой молодой человек крикнул, чтобы она прыгала вниз. Он поймал её и сразу ушёл. Между тем, как говорят местные жители, пожарные и скорая помощь не смогли сразу добраться до места пожара из-за скопления транспорта на овощебазе.
Девочку отвезли в ожоговое отделение двадцать первой горбольницы. Врачи оценивают её состояние как стабильно тяжёлое, она получила серьёзные ожоги. Поражено более 40 % тела, ребёнок находится в реанимации.
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