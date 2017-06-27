Прикамье отмечает юбилей авиаконструктора П.Соловьева

Ровно сто лет сегодня исполнилось бы легендарному конструктору авиационных двигателей Павлу Соловьеву. В его честь в Перми уже названа улица, его бюст стоит возле именного самолета «Миг на взлете». Сегодня в центре города открылась юбилейная выставка. Почему этого человека еще при жизни называли гением?

Изюминкой Павла Соловьева считали дар предвидения на несколько десятков лет вперед. Любопытные факты из жизни именитого авиаконструктора сегодня можно было узнать на уличной выставке, а об отношении к работе скажут архивные кадры и сам Павел Александрович.