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Житель Прикамья ограбил магазин с букетом в руках
"Спустя некоторое время подозреваемый был задержан нарядом Росгвардии и передан полицейским. 49-летний местный житель признался в совершенном преступлении. Пытаясь объяснить свои действия, безработный гражданин посетовал на постинтоксикационное состояние вследствие злоупотребления алкогольными напитками. Во время реализации преступного плана в руках мужчины был букет цветов. Фигурант рассказал полицейским, что планировал подарить его своей сожительнице", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж». В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.
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