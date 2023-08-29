В Прикамье будут судить 18-летнего курьера мошенников, обманувшего 13 пенсионеров
"Благодаря четкой, слаженной, оперативной работе сотрудников уголовного розыска и Госавтоинспекции злоумышленник был задержан в салоне такси на выезде из города и доставлен в отдел полиции. Юноша признался, что нашел работу в сети Интернет. Выполняя роль курьера в мошеннической схеме «Родственник в беде», он следовал инструкциям, полученным по переписке и телефону, осознавая противоправность своих действий. Денежные средства, которые передавали ему потерпевшие обвиняемый переводил на указанные неизвестными ему кураторами счета. От каждой суммы он оставлял себе фиксированный процент. Молодой человек полностью признал вину, в содеянном раскаялся", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
Помимо 4 жителей Лысьвы от действий фигуранта пострадало еще 9 человек пожилого возраста - жители городов Кизела, Чусового и Губахи.
На период расследования уголовного дела в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, которая позже изменена на меру пресечения в виде запрета определенных действий. В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.
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