6 апреля отключат светофоры на двух перекрестках в центре Перми
Госавтоинспекция информирует, что 6 апреля в период с 08:00 до 19:00 будут отключены светофоры на перекрестке ул. Попова - ул. Екатерининская и на перекрестке ул. Попова - ул. Пермская. Это связано с профилактическими работами, проводимыми Камскими электросетями.
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