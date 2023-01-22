23 января в нескольких домах Кировского района Перми отключат электричество
Электричества не будет с 8:00 до 18:00 по следующим адресам:
— ул. Черноярская, 1 — 15;
— ул. Чебоксарская, 12, 14, 16, 18, 20, 22;
— ул. Ильменская, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11;
— ул.Победы, 17, 18, 19, 20;
— ул.Новоржевская, 17, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 39, 41,43;
— ул. Миргородская, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24;
— Купянский переулок, кад.№4, 12, 17.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Местное время:
Во Дворце молодежи установили зал-трансформер
Фестиваль «Сочельник»: огненное шоу, зимние забавы и 60 кг пельменей
«Серая шейка-2023»: в Перми посчитали водоплавающих птиц
Главный ледовый городок Перми открылся после профилактики
"Ледовый сезон": муниципальные катки ждут гостей
Согласован колерный паспорт УДС «Молот»
После выстрела из гранатомета восстанавливали по крупицам. Театру-Театру вернули уникальные вращающиеся фонари со скульптурами
Под шум фейерверков в Перми украли очередной забор
В Перми перекрыто движение транспорта по улице Рабочая
В Перми затопило площадку детского сада №268
Добавить комментарий: