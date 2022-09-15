В Перми построят несколько домов для переселения людей из аварийного жилья

То, чего давно не было. В Перми возвращаются к практике строительства муниципального жилья. Сюда будут переселять людей из аварийных трущоб. Первые три адреса новостроек уже известны.В логу рядом с частной усадьбой Юрия Пешина в скором времени должен появиться многоквартирный дом. Эту территорию уже давно нужно облагородить, говорит мужчина. Раньше здесь текла речка Гусянка, сейчас воды нет, и все заросло деревьями.Юрий Пешин: "Она неглубокая и неширокая, маленькая речка бежала. Нехорошая речка бежала".Люди из не пригодных для проживания бараков получат квартиры в новом муниципальном доме, который построят в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» на улице Нейвинской в Свердловском районе Перми. Он рассчитан на 249 квартир. Его строительство запланировано в 2023 и 2024 годах.Николай Юкляевских, заместитель директора по строительству МКУ «Управление технического заказчика»: "По итогам проектирования также будет определено место посадки здания, конфигурация, соответственно, будут проведены инженерные изыскания".Место строительства обследовали экологи. Русла реки Гусянки здесь уже нет.Андрей Зеленин, заместитель начальника управления по экологии и природопользованию администрации Перми: "Мы, конечно, с жителями данный вопрос готовы обсуждать, все меры по обследованию зеленых насаждений, по, возможно, выходу на место, показать, найти данный водный источник, мы будем предпринимать и готовы к диалогу".Строители говорят, что место подходящее для многоэтажного дома, главное учесть все особенности грунта.Территория, где планируется расположить новый дом, не является природоохранной, поэтому никаких помех для строительства нет. Сейчас здесь заросшие тропинки и горы мусора.Глава Перми Алексей Дёмкин отметил, что необходимо возвести такие многоэтажки во всех районах города, чтобы люди имели возможность переехать в новое благоустроенное жилье, не меняя кардинально свою жизнь.На данный момент уже заключены контракты на проектирование и строительство еще трех муниципальных домов. В них смогут переехать более 1 800 человек из аварийных квартир.Наталья Глотка, начальник отдела управления жилищных отношений администрации Перми: "Два из них в Дзержинском районе, это Маяковского 54, 57 и в Индустриальном районе - Чайковского, 11".Расселение аварийного жилищного фонда – одно из приоритетных направлений деятельности городских властей. В этом году с начала года расселено уже более 2 тысяч человек.