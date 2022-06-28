В Перми началась приемка дворов, отремонтированных по нацпроекту

В Перми депутатские группы при участии общественников уже принимают первые дворы, отремонтированные по нацпроекту. Выявленные недочеты подрядчик обязан устранить. При этом последнее слово при приемке держат жители домов. Так, двор на Мира, 66а уже преобразился благодаря инициативе жильцов и нацпроекту «Жилье и городская среда». Здесь убрали аварийные деревья и старые пни, сделали парковочные карманы, положили новый асфальт и установили бордюры. Узнать, удовлетворила ли людей работа, проверить ее качество и узнать, что еще требуется сегодня, приехали депутат округа, районная администрация, подрядчики, общественники. Дмитрий Малютин председателя Пермской городской Думы: "Работы по организации придомового пространства являются приоритетом для всего нашего города. Впечатления неплохие, работы на всех участках начаты и организованны, все идет по графику. " Гарантия на работы - 8 лет. Сейчас только в Индустриальном районе благоустраивают 36 объектов. На это выделили более 60 миллионов. Готовность - 60 процентов. Самое важное - личная инициатива жильцов. Дмитрий Дробинин глава администрации Индустриального района г. Перми: "Инициатива от жителей важна для нас, в первую очередь для понимания, как должен развиваться двор, как он должен выглядеть. Не только депутаты, но и мы заинтересованы, чтобы каждая территория выглядела достойно."