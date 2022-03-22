В Прикамье за сутки выявлен 701 заболевший коронавирусом
По состоянию на утро 22 марта в Пермском крае иммунизацию от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 1 433 119 человек. 1 370 798 жителей завершили курс вакцинации.
На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, в тяжелом состоянии находятся 108 пациентов. Из них 36 подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 8 603 человека.
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