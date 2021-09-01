В Перми отметили День знаний
В Перми отметили День знаний. Сегодня не было оценок и ответов у доски. У первоклашек еще всё впереди.
В гимназии №2 с Днем знаний всех учащихся поздравила директор Людмила Суханова. В этом году учебному заведению исполняется 30 лет. Людмила Суханова, директор гимназии №2: "Первоклассники, вы точно с радостью пришли? Тогда мы с вами работаем, тогда мы с вами одна семья! Тогда мы с вами дружим и делаем всё, что приносит вам удовольствие и радость, и учителям - от общения с вами! В добрый путь, дорогие ребята!"Для родителей это не менее важный день. Они волнуются даже больше детей. У Оксаны Ходыревой сегодня двойной праздник - она не только классный руководитель будущих выпускников, но также мама первоклашки.
В школе "Мастерград" торжественная линейка началась ранним утром. Первоклассники с нетерпением ждут начала занятий.
Школа "Мастерград" в микрорайоне Пролетарский сегодня отмечает свой первый юбилей - 5 лет. Учебное заведение продолжает традиции бывшей школы №40, которая сегодня отметила бы 60 лет со дня основания.
"Благодаря хорошей, слаженной командной работе за эти пять лет мы представляли свои проекты в Женеве, побеждали в конкурсе профессиональных практик, было очень много значимых побед", - рассказала Оксана Казакова, директор школы "Мастерград".В День знаний даже погода располагает. Яркое солнце - в качестве подарка тысячам первоклассников. В школы края сегодня пошли более 37 тысяч первоклашек.
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