С 6 по 10 мая будет изменено движение автобусного маршрута №75
Как рассказали в городском департаменте транспорта, для обеспечения транспортной доступности микрорайона Соболи с 6 по 10 мая часть рейсов автобуса №25 будет курсировать сообщением «Комсомольская площадь — НПО «Биомед» — микрорайон Соболи». На продлённых рейсах будет установлена специальная табличка «до Соболей».
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