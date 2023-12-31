В Соликамске расследуют гибель трех человек на пожаре
Как уточнили в МЧС по Пермскому краю, во время пожара соседка спасла из горящего дома трёх детей. Она успела вывести несовершеннолетних на улицу.
По факту происшествия проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.
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