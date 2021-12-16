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В Перми сотрудники ГИБДД устанавливают личность дрифтера
В соцсетях набирает популярность видео дрифтинга в центре Перми. На кадрах водитель машины дрифтует в вечернее время на проезжей части напротив ЦУМа. Остальным автомобилистам пришлось буквально уворачиваться. В полиции сегодня заявили, что в курсе ситуации - идет розыск водителя и проверка обстоятельств инцидента.
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