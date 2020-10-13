С 13 на 14 октября в центре Перми закроют движение транспорта на двух перекрестках
Сегодня ночью на перекрестках Комсомольского проспекта с улицами Ленина и Пермской прошел первый этап запланированных дорожных работ. Движение перекрывалось с полуночи до 6 утра. Движение будет также перекрыто и с 13 на 14 октября. В дневные часы в этом месте может быть затруднено движение из-за снятого асфальта.
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