Ботанические сады ПГНИУ и Донецка заключили соглашение о сотрудничестве
Планируется, что стороны соглашения будут совместно осуществлять научно-исследовательские работы, направленные на сохранение редких и охраняемых видов, проводить исследования в области селекции различных групп растений, совместные образовательные программы для студентов ПГНИУ и вузов ДНР.
В пермском университете пояснили, что разные природные и почвенно-климатические условия расположения садов открывают возможности для новых ботанических исследований в области интродукции и селекции, сравнительного изучения механизмов приспособления растений.
Донецкий ботанический сад – один из крупнейших на европейской территории континента. Он располагается на территории более 203 га. Имеет уникальную коллекцию растений открытого и закрытого грунта, в том числе, степных растений.
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