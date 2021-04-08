Авиалесоохрана предупреждает о риске лесных пожаров

Со сходом снега в лесах и на полях пожарные предупреждают о риске лесных пожаров. Особенно из-за палов сухой травы. Как заявили в федеральной Авиалесохране, по ситуации на 7 апреля пожарные уже ликвидировали 168 лесных пожара, из которых почти четверть возникли в результате выжиганий травы и перехода в лес огня с сопредельных территорий. В настоящее время особый противопожарный режим в Пермском крае пока не введен, в отличие, например, от Сибири. По всей стране пожарные приведены в состояние готовности.
Николай Кривошеев, начальник Федеральной Авиалесоохраны: "В этом году мы полностью готовы к работе с этими пожарами. 27 авиабаз с активными силами, которые работают на своих территориях. Порядка 4000 человек, именно специалистов, которые могут работать со сложными трудноудаленными тяжелыми пожарами в продолжительных сроках".
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