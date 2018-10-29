Как сообщили в пресс-службе Роструда, следующий понедельник 5 ноября будет нерабочим днем.

"В конце этой недели россияне отдохнут сразу три дня с 3 по 5 ноября в связи с празднованием 4 ноября Дня народного единства. Так как праздничный день выпадает на воскресенье, то выходной день переносится на понедельник, 5 ноября," - пояснили в ведомстве.