Вышел трейлер новой народной комедии «За Палыча!» (12+)– пронзительной и веселой истории о том, как братство десантников и любовь самой классной девушки на свете заставляют избалованного мажора пересмотреть свои жизненные цели и встать на защиту старого дедовского дома. Фильм снят компанией «Викинг-СТ» при участии телеканала «Россия», при поддержке Фонда кино.

У Темы Голубя есть все, ему позволено больше других, парень уверен, что влиятельный папа решит любой «вопросик». Но сладкая жизнь внезапно обрывается, когда мажор сталкивается в аварии с еще более влиятельным незнакомцем из Москвы. На этот раз «вопросик» решается не так, как ждал Тема. По щелчку пальцев кандидатура папы снимается с выборов, семья стремительно лишается богатого дома, а сам виновник дорожной стычки в полном соответствии с законом отправляется на срочную службу в армию – в войска ВДВ, на перевоспитание к прапорщику Котову. Вернувшись из армии, Тема узнает, что у его деда Палыча пытаются отобрать старый дом. Теперь ему предстоит сделать выбор: вернуться к успешной жизни или вступиться за Палыча! В главной роли Палыча – Сергей Шакуров.

Сергей Шакуров, исполнитель главной роли: «Мой персонаж Палыч – боевой офицер ВДВ, закаленный, прошедший серьезные огневые точки. И на пенсии, в мирной жизни ему это очень пригодилось, потому что он попадает в ситуацию весьма непростую, несправедливую. Это, действительно серьезная сегодня проблема, насущная. Масса таких историй по всей России. Так что комедией я бы наш фильм не назвал, так как он затрагивает вопросы отцов и детей, чести и совести, даже жизни и смерти. Но при этом у нас получился довольно легкий фильм».

Также в фильме режиссера Андрея Богатырева снимались Евгений Зарубин, Екатерина Лисина, Федор Лавров, Ирина Пегова, Александр Самойленко, Иван Охлобыстин, Константин Крюков, Михаил Горевой, Алексей Шевченков и другие. Комедия «За Палыча!» выйдет в прокат 27 июля.