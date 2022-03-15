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В Прикамье вынесли приговор группе спортсменов-вымогателей

Краснокамский городской суд вынес приговор четверым местным жителям, обвиняемым в вымогательствах и грабеже. Злоумышленников задержали летом 2020 года оперативники из отдела по борьбе с организованной преступностью краевого МВД.
По информации полицейских, 32-летний житель Краснокамска привлек четверых знакомых спортсменов с целью нелегального заработка. Все они занимались разными видами единоборств и общались друг с другом довольно длительное время.
"Спортсмены выискивали людей и, под надуманным предлогом, требовали передать им деньги. В случае отказа потерпевших сильно избивали. Суммы варьировались от 15 до 50 тысяч рублей. Запуганные потерпевшие в полицию с заявлениями не обращались", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
Следователи доказали причастность спортсменов к 15 преступлениям, предусмотренных статьями «Вымогательство» и «Грабеж». Общий ущерб составил около 300 тысяч рублей.
Суд признал всех четверых виновными в инкриминируемых деяниях. Лидера группы приговорили к пяти годам и шести месяцам колонии общего режима. Трое его подельников отправились в места лишения свободы сроком на пять лет. Еще один участник группы заключил со следствием досудебное соглашение, его дело рассматривали в особом порядке осенью прошлого года. Мужчину приговорили к четырем годам и шести месяцам условно.

Опубликовано: 15.03.2022 в 13:15 в рубрике - Подробности

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