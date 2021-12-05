Эффективная оптимизация работы 1С и ее результаты
Эффективная работа предприятий, компаний во многом зависит от использования программного обеспечения. Проблемы с 1С возникают по нескольким причинам. Это взаимоблокировки, неправильные настройки, отклонения значений серверных ОС, перегрузка дискового ввода и вывода баз данных. Низкая скорость работы программы в целом или по конкретным ключевым операциям - недостаток, который можно устранить путем оптимизации кода, ликвидации ошибок, повышения производительности. Грамотная профессиональная поддержка 1с - залог эффективного решения поставленных задач с ПО.
Поэтапная оптимизация 1С: что включает
Снижение эффективности функционирования учетной системы - неизбежность, которая возникает в процессе многолетней эксплуатации программных продуктов 1С. Для оптимизации работы ПО специалисты на начальной стадии выявляют причины замедления, а затем выполняют комплекс операций с учетом персональных потребностей клиента. Комплекс услуг для ускорения работы 1С включает:
- - выявление и исправление неоптимальных запросов;
- -перевод системы на управляемые блокировки;
- -отслеживание скорости работы;
- -проведение нагрузочного тестирования;
- -мониторинг загруженности оборудования;
- -выбор серверов и комплектующих, их настройку;
- -выявление и устранение «зависаний», утечки памяти и других ошибок;
- -настройку регламентных и фоновых операций;
- -свертывание больших объемов данных и решение других важных задач.
Оптимизировать нагруженные системы 1С для крупных компаний можно с привлечением опытных экспертов. После аудита производительности ПО заказчикам предоставляется отчет по критичным проблемам (программные, архитектурные ошибки в информационной базе).
Что дает оптимизация 1С
По факту проведения оптимизации можно достичь ряда положительных результатов. К ним относятся:
- -ускорение операций, обменов между системами и формирования отчетности;
- -снижение числа взаимных блокировок;
- -оптимизация настроек сервера и аппаратной платформы;
- -ускорение открытия формы подбора.
Профессиональная масштабная оптимизация работы с 1С для крупных компаний ведет к минимизации рисков простоя из-за возникновения ошибок и повышению производительности в целом. Некоторые предприятия нуждаются в устранении нескольких опасных факторов, «тормозящих» работу всей системы. Они выявляются в ходе экспертного аудита.
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