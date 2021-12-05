Эффективная оптимизация работы 1С и ее результаты

Эффективная работа предприятий, компаний во многом зависит от использования программного обеспечения. Проблемы с 1С возникают по нескольким причинам. Это взаимоблокировки, неправильные настройки, отклонения значений серверных ОС, перегрузка дискового ввода и вывода баз данных. Низкая скорость работы программы в целом или по конкретным ключевым операциям - недостаток, который можно устранить путем оптимизации кода, ликвидации ошибок, повышения производительности. Грамотная профессиональная поддержка 1с - залог эффективного решения поставленных задач с ПО.

Поэтапная оптимизация 1С: что включает

Снижение эффективности функционирования учетной системы - неизбежность, которая возникает в процессе многолетней эксплуатации программных продуктов 1С. Для оптимизации работы ПО специалисты на начальной стадии выявляют причины замедления, а затем выполняют комплекс операций с учетом персональных потребностей клиента. Комплекс услуг для ускорения работы 1С включает:

- выявление и исправление неоптимальных запросов;

- перевод системы на управляемые блокировки;

- отслеживание скорости работы;

- проведение нагрузочного тестирования;

- мониторинг загруженности оборудования;

- выбор серверов и комплектующих, их настройку;

- выявление и устранение «зависаний», утечки памяти и других ошибок;

- настройку регламентных и фоновых операций;

- свертывание больших объемов данных и решение других важных задач.

Оптимизировать нагруженные системы 1С для крупных компаний можно с привлечением опытных экспертов. После аудита производительности ПО заказчикам предоставляется отчет по критичным проблемам (программные, архитектурные ошибки в информационной базе).

Что дает оптимизация 1С

По факту проведения оптимизации можно достичь ряда положительных результатов. К ним относятся:

- ускорение операций, обменов между системами и формирования отчетности;

- снижение числа взаимных блокировок;

- оптимизация настроек сервера и аппаратной платформы;

- ускорение открытия формы подбора.

Профессиональная масштабная оптимизация работы с 1С для крупных компаний ведет к минимизации рисков простоя из-за возникновения ошибок и повышению производительности в целом. Некоторые предприятия нуждаются в устранении нескольких опасных факторов, «тормозящих» работу всей системы. Они выявляются в ходе экспертного аудита.