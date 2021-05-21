"У меня крыша едет". Накануне нападения на учительницу подросток планировал кого-то убить
Подросток сообщил, что видится с родителями три раз в день, учеба его достала и признался, что у него "крыша едет". Как передает телеграм-канал "Mash", 17-летний парень готовился к нападению, заранее смастерил лямку, чтобы закрепить нож на пояснице, надел перчатки, маску и пошел искать, кого убить. Он гулял по улицам Березников около двух часов, после чего вернулся домой.
Сегодня утром в ходе ссоры с учительницей физики подросток достал нож и нанес несколько ударов. Женщина госпитализирована в состоянии средней тяжести. Подросток был задержан охранником лицея и передан сотрудникам Росгвардии, которые прибыли по сигналу "тревожной кнопки". По факту нападения возбуждено уголовное дело. "В настоящее время подозреваемый задержан, с ним работают следователи, проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначаются необходимые экспертизы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе мотив, причины и условия, приведшие к совершению преступления", - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. .
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