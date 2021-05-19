Аутсорсинг и аутстаффинг в «Хорошей компании»

Привлечение сотрудников со стороны – отличная возможность развития как для малого бизнеса, так и для крупной организации.

«Хорошая компания» – исполнитель, которому доверяют подбор персонала под краткосрочный проект, поиск квалифицированных специалистов для качественного выполнения ответственных задач и заключение договоров на работу внештатных сотрудников.

Аутсорсинг в «Хорошей компании»

Аутсорсинг дает возможность организации передать часть функций компании-партнеру. Надежным исполнителем по вопросам подборки кадров станет организация-аутсорсер «Хорошая компания». Обладая большим опытом работы, наши специалисты готовы подобрать команду под любые требования заказчика.

На аутсорсинг можно отдать практически любую функцию, кроме выполнения узкопрофильных задач, являющихся уникальными (конкурентными) бизнес-процессами. Мы подбираем как сезонных работников под небольшие проекты, так и квалифицированных специалистов в различных сферах:

- бухгалтерия и ведение отчетности предприятия;

- реклама и разработка PR компании;

- IT-поддержка;

- дизайн;

- функций управления офисной техникой;

- охрана;

- уборка рабочих помещений;

- юридическая поддержка;

- логистика.

Преимущества аутсорсинга

Контракт с организацией-аутсорсером дает бизнесу следующие преимущества:

- снижение затрат на содержание постоянного штата;

- возможность в короткий срок набрать большую группу исполнителей для проекта;

- компания-заказчик не несет ответственности за исполнителей, это делает подрядчик;

- возможность привлекать временных сотрудников.

Аутстаффинг в «Хорошей компании»

Аутстаффинг – вывод части сотрудников за пределы официального штата. Компания-подрядчик предоставляет организации-заказчику персонал требуемых специальностей. Все нанятые специалисты числятся в штате подрядчика, но фактическое место работы – фирма-заказчик.

Персонал напрямую исполняет оговоренные обязанности, согласно требованиям заказчика. Клиент самостоятельно устанавливает график, место работы, описывает должностные инструкции и выдает рабочие задачи персоналу. Подобный тип найма можно назвать «арендованным персоналом»: сотрудники числятся в штате агентства, но исполняют свои обязанности по условиям компании-заказчика.

Преимущества аутстаффинга

Данная модель позволяет заказчику получить команду профессионалов, работающую над его проектом. Новые сотрудники могут работать как удаленно, так и на территории клиента. Решение документальных вопросов и спорных ситуаций, а также начисление заработной платы на себя берет агентство.

Подобная кадровая политика позволяет снизить затраты на аренду, оборудование, кадровое делопроизводство и ведение документации, страхование.

Сотрудничество с «Хорошей компанией»

Наша база работников насчитывает порядка 15 000 человек, причем она постоянно пополняется. «Хорошая компания» быстро подбирает специалистов или группы работников, соответствующих всем требованиям компании-заказчика.

Оперативность работы – наше достоинство, фирма-аутсорсер «Хорошая компания» готова подобрать команду из 15-20 человек в течение двух дней. Если вашей организации требуется большая группа работников от 100 человек, заказ будут подобран в соответствии с указанными критериями через 5-7 рабочих дней.

Представленные модели взаимодействия с исполнителями удобнее и экономически эффективнее, нежели содержание штатного персонала. Доверьте вопросы по набору персонала профессионалам – аутсорсинговая фирма «Хорошая компания» станет надежным партнером в вопросах кадровой политики и набора персонала. Стоимость услуг и детали заключения договора о сотрудничестве уточняйте по телефону, указанному на сайте «Хорошей компании».