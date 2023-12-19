У пермского Деда Мороза появился сказочный дом
Ребят ожидали игры, веселые конкурсы и мастер-классы. Но самое главное - общение с новогодним волшебником.
Дед Мороз: "Я очень рад, что у меня появился красивый, большой, белоснежный дом. И я всех приглашаю в гости".
В обновленной Даче Синакевича в Кировском районе, где и разместилась сказочная резиденция, побывал глава Перми Эдуард Соснин. Он торжественно вручил Деду Морозу ключи от дачи.
Объект культурного наследия, дачу пермского мецената, общественного деятеля и главы города Александра Синакевича, возведенную в конце 19 века в псевдорусском стиле, реконструировали к 300-летию Перми.
Эдуард Соснин, глава Перми: "У нас большие планы по развитию этой локации. Будем заниматься вторым этапом реставрации, будет отреставрирован флигель у этой дачи. Уверен, дача очень понравится не только жителям Кировского района, но и всей Перми".
К реконструкции городской центр охраны памятников отнесся очень бережно. Восстановили тройной фронтон в виде килевидных кокошников и другие элементы декора. Теперь здание напоминает сказочный дворец.
Вместе с Дедом Морозом в резиденцию прибыл и его друг - северный олень по кличке Ямал. Его можно погладить и сфотографироваться.
Дача станет филиалом ДК Кирова. Первые экскурсии здесь стартуют 20 декабря. Записаться на них можно в официальном сообществе дачи Деда Мороза во ВКонтакте. Пространство будет работать круглый год. Летом его двери будут работать для молодых художников.
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