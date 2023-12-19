У пермского Деда Мороза появился сказочный дом

У пермского Деда Мороза появился свой дом - резиденция разместилась на исторической Даче Синакевича, на берегу Камы. Здесь дача просто в глаза бросается своим архитектурном стилем. О первых посетителях резиденции Деда Мороза.На даче Деда Мороза ребят весело встречают сказочные персонажи. Среди первых гостей - победители конкурса новогодних открыток, проведенного городской администрацией. Он проходил в соцсетях главы Перми. Дети развлекаются, родители улыбаются.Ребят ожидали игры, веселые конкурсы и мастер-классы. Но самое главное - общение с новогодним волшебником.Дед Мороз: "Я очень рад, что у меня появился красивый, большой, белоснежный дом. И я всех приглашаю в гости".В обновленной Даче Синакевича в Кировском районе, где и разместилась сказочная резиденция, побывал глава Перми Эдуард Соснин. Он торжественно вручил Деду Морозу ключи от дачи.Объект культурного наследия, дачу пермского мецената, общественного деятеля и главы города Александра Синакевича, возведенную в конце 19 века в псевдорусском стиле, реконструировали к 300-летию Перми.Эдуард Соснин, глава Перми: "У нас большие планы по развитию этой локации. Будем заниматься вторым этапом реставрации, будет отреставрирован флигель у этой дачи. Уверен, дача очень понравится не только жителям Кировского района, но и всей Перми".К реконструкции городской центр охраны памятников отнесся очень бережно. Восстановили тройной фронтон в виде килевидных кокошников и другие элементы декора. Теперь здание напоминает сказочный дворец.Вместе с Дедом Морозом в резиденцию прибыл и его друг - северный олень по кличке Ямал. Его можно погладить и сфотографироваться.Дача станет филиалом ДК Кирова. Первые экскурсии здесь стартуют 20 декабря. Записаться на них можно в официальном сообществе дачи Деда Мороза во ВКонтакте. Пространство будет работать круглый год. Летом его двери будут работать для молодых художников.