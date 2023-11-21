В Перми пробки достигли 10 баллов
Напомним, по прогнозам синоптиков, в Пермском крае ожидается прохождение опасных погодных явлений: ночью сильный, местами очень сильный снег, днем снег, местами сильный. На дорогах снежный накат, снежные заносы. Местами порывы ветра будут достигать до 17 м/с.
В связи с прохождением прогнозируемых опасных погодных явлений возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах жилищно-коммунального хозяйства, образование заторов на дорогах, рост дорожно-транспортных происшествий.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
В результате ДТП в центре Перми встали трамваи
В Перми с самого утра регистрируют множество мелких ДТП
В Краснокамском округе завершен капитальный ремонт 15 домов
В Перми встречают "Поезд Деда Мороза"
В Прикамье объявлено штормовое предупреждение, на федеральных трассах введены ограничения
В Перми щенка оставили в закрытой квартире без воды и еды
Как Пермь встретила первый сильный снегопад
Пермь по качеству жизни заняла второе место среди городов-милионников
В Перми открылись две городские ярмарки
Сдан в эксплуатацию еще один жилой комплекс с системой "Умный дом"
Добавить комментарий: