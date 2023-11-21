Пермь по качеству жизни заняла второе место среди городов-милионников
Столица Прикамья уступила только Казани, опередив Екатеринбург, Уфу и Нижний Новгород. «Индекс качества жизни» определялся на основе целого ряда критериев – это жилищные условия, доход и работа, здоровье, образование, мобильность, благоустройство, природно-экологические условия, безопасность, общественная активность и права граждан, возможности для отдыха.
"В таком критерии, как «Мобильность», Пермь стала лидером благодаря развитию общественного и персонального транспорта, улично-дорожной сети, пешеходной инфраструктуры. Также высоко оценены качество, благоустроенность и доступность жилья. В сфере «Благоустройство» Пермь опережает другие города благодаря уровню внешнего оформления городского пространства и доле озелененных территорий. Выше среднего балла по городам России Пермь была оценена в направлении «Доход и работа», что говорит о хороших условиях для трудоустройства и профессионального развития", - написал Эдуард Соснин в своем telegram-канале.
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