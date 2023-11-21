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Сдан в эксплуатацию еще один жилой комплекс с системой "Умный дом"
Преимущество системы «Ростелеком. Ключ» в том, что здесь не нужны никакие провода. Застройщик и провайдер все уже сделали за вас. Причем это касается и домофона, и Wi-Fi роутера. В Перми «Ростелеком» сегодня сделал «умными» уже больше 60 домов. В новостройке это сделать конечно проще, но при желании подключить к системе можно и готовые многоэтажки. Елена Кинцурашвили, руководитель группы по работе с застройщиками и управляющими компаниями ПАО «Ростелеком»: "Все больше застройщиков и управляющих компаний внедряют цифровые сервисы, что повышает комфорт и безопасность комплекса. С решением «Ростелеком. Ключ» это гораздо проще. Так как умные сервисы объединены в единую систему".
Комбинировать умные устройства можно по-разному, к примеру, добавить в систему распознавание лиц - и сделать свой дом еще безопаснее.
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