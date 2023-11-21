Сдан в эксплуатацию еще один жилой комплекс с системой "Умный дом"

В Перми сдали в эксплуатацию еще один жилой комплекс, где установлена система "Умный дом". С ее помощью, например, можно открыть ворота во двор или двери в подъезд прямо со смартфона. А еще в любую минуту посмотреть все, что творится вокруг.Платформа объединяет в себе все элементы «умного дома». Нажатием одной кнопки можно открыть домофон, ворота для автомобиля или получить доступ ко всем видеокамерам на фасаде и в подъезде. Видео будет храниться до двух месяцев. Подключение быстрого домашнего интернета - до 350 мегабит в секунду - кажется уже само собой разумеющимся.Преимущество системы «Ростелеком. Ключ» в том, что здесь не нужны никакие провода. Застройщик и провайдер все уже сделали за вас. Причем это касается и домофона, и Wi-Fi роутера. В Перми «Ростелеком» сегодня сделал «умными» уже больше 60 домов. В новостройке это сделать конечно проще, но при желании подключить к системе можно и готовые многоэтажки. Елена Кинцурашвили, руководитель группы по работе с застройщиками и управляющими компаниями ПАО «Ростелеком»: "Все больше застройщиков и управляющих компаний внедряют цифровые сервисы, что повышает комфорт и безопасность комплекса. С решением «Ростелеком. Ключ» это гораздо проще. Так как умные сервисы объединены в единую систему".Комбинировать умные устройства можно по-разному, к примеру, добавить в систему распознавание лиц - и сделать свой дом еще безопаснее.