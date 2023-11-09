В Перми изменилось расписание трех автобусных маршрутов
Так, с сегодняшнего дня новое расписание действует на маршруте № 33 «Город Сердца – микрорайон Костарево». Как отмечают в департаменте транспорта администрации Перми, с учетом дорожной обстановки и ростом пассажиропотока увеличено число отправлений в будние дни.
С 11 ноября в выходные будет продлена работа маршрута № 7 «Ул. Попова – Верхняя Курья». В связи с этим корректируется время отправления вечерних рейсов.
С 13 ноября по будням и субботам вводятся дополнительные рейсы на маршруте № 50 «Ул. Гусарова – ул. Куфонина». В связи с этим время отправлений в течение дня изменится, а интервал движения в вечерние часы уменьшится.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
7-летняя пермячка установила рекорд России
В Перми капитан полиции задержал мужчину, вооруженного двумя кухонными ножами
В Прикамье из Северодонецка приехали 111 школьников
В Березниках замечены песцы
В Прикамье пришел гонконгский грипп
В доме №67 по Комсомольскому проспекту до сих пор не решена проблема с горячей водой и отоплением
В Перми состоялась конференция "ТИМИ-2023. Технологии информационного моделирования и инжиниринга"
В Мотовилихинском районе открыли второй въезд в ЖК «Погода»
Пермячка Марина Перезолова 6 лет выхаживает диких птиц
Пермские ЦТП стали площадками для воплощения творческих замыслов уличных художников
Добавить комментарий: