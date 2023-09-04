В Перми произошел пожар в расселенном аварийном доме на ул. Циолковского
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В Перми начался шестой Пермский марафон
В Перми на улице Серебристая открыли новую школу
На улице Карпинского в Перми возобновили движение трамваев № 11 и 12
Ученица из Пермского края побывала на открытом уроке Президента России
В Закамске открыт "портал" в небеса
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